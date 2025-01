Ragusa, scontro tra due auto in prossimità del nuovo ospedale

Cronaca

Nessun ferito. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi

Incidente stradale in una delle rampe d’ingresso che portano all’ospedale nuovo Giovanni Paolo II di Ragusa. Due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento. Per fortuna solo feriti lievi. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. E’ probabile che abbiamo inciso anche le avverse condizioni atmosferiche (foto Assenza).

