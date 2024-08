Ragusa, scontro tra due auto sulla strada che porta a Marina. Coinvolti anche due bambini

Cronaca

Gli occupanti delle vetture trasferiti negli ospedali di Ragusa e Modica. Nella Fiat si fessura il tubo dell'impianto gpl provocando la fuoriuscita di gas

Ennesimo incidente stradale sulle strade iblee. Questa volta il sinistro è avvenuto sulla Sp 25, nei pressi di Cerasella, dove per cause in corso d’accertamento si sono scontrate due auto, una Nissan Qashqai ed una Fiat Punto.

A rendere particolarmente pericolosa la situazione è stato il fatto che la Fiat avesse un impianto gpl il cui tubo si è fessurato provocando la fuoriuscita di gas. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Santa Croce Camerina e da Ragusa. Tutti gli occupanti le vetture sono stati trasferiti negli ospedali di Ragusa e Modica, a bordo della Qashqai si trovavano 4 persone, tra cui due bambini. Sul posto personale del 118 e per i rilievi del sinistro la polizia di Stato.

