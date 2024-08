Ragusa, secondo posto per Firullo al Città di Falcone

Sport

Il ciclista della Naturosa Bike & Co. ancora una volta in evidenza

Non c’è un attimo di pausa per i ciclisti della Naturosa Bike & Co. Ragusa che, anche durante queste giornate di agosto, stanno cercando di tenere alto il ritmo delle proprie pedalate per fare in modo che la parte finale della stagione possa essere affrontata con il giusto piglio e cercando di raggiungere altri traguardi degni della massima considerazione. E’ il caso di Leonardo Firullo (nella foto) che, nei giorni scorsi, ha partecipato al tradizionale trofeo Città di Falcone tenutosi in provincia di Messina. Firullo, nella sua categoria, quella del G6, è arrivato al secondo posto, dando prova, ancora una volta, pur a fronte di una concorrenza particolarmente agguerrita, delle proprie qualità.