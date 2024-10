Ragusa, seduta del consiglio comunale tra le solite polemiche

Attualità

Per l'igiene ambientale scontro sulla proroga tecnica. Mauro: "Io querelato da Iblea Acque per diffamazione"

Servizio di Igiene urbana, si andrà verso la proroga tecnica. A sollevare l’argomento il capogruppo del Pd a palazzo dell’Aquila, Peppe Calabrese (nella foto), ieri in apertura del Consiglio. “Il 30 ottobre scade questo servizio, si dice ci sarà una proroga. Questa la prova che non siete stati all’altezza dell’impegno preso con la città. Perché questo ritardo, quando avete avuto 6 anni di tempo per arrivare pronti alla scadenza con il nuovo bando?”, ha chiesto Calabrese ricordando che il Comune “ha deciso di non coinvolgere il consiglio comunale su questo iter”. La risposta arriva dal sindaco Peppe Cassì: “C’è una interlocuzione continua con l’assessorato per una interpretazione della norma regionale su quale soggetto debba portare avanti la gara, il Comune o la Srr. C’è in atto un confronto a livello regionale che ha riguardato tutte le Srr. Quindi si concederà una proroga tecnica in attesa di dipanare la questione”.