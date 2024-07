Ragusa, “Seguilasagoma” della Fillea Cgil al foro boario

Attualità

Mercoledì mattina la campagna di sensibilizzazione sul filo dell'ironia

“Seguilasagoma” è il claim con il quale parte la campagna della Fillea Cgil Sicilia contro l’emergenza caldo nei cantieri nel settore delle costruzioni.

La campagna di sensibilizzazione che ha avuto inizio e toccherà le le grandi città siciliane si terrà a Ragusa mercoledì 17 luglio alle 9,30 nell’area del Foro Boario.

Sarà la sagoma del presidente della Regione, Renato Schifani, ad accompagnare sul filo dell’ironia questi appuntamenti che avranno al centro la sicurezza e la salute dei lavoratori che non si presenta come un evento straordinario, ma al pari di una condizione usuale nella stagione estiva e in particolare in Sicilia. Si è di fronte ad una condizione drammatica e pericolosa ovvero quella che espone a gravi rischi (anche mortali) gli operai edili che lavorano alle alte temperature.

Salvatore Tavolino, segretario generale della Fillea Cgil di Ragusa sostiene che la campagna intende informare e denunciare rispetto al tema dell’emergenza caldo con un tocco di sana ironia.

Partirà infatti lo Schifani Tropical Tour e farà tappa in tutte le provincie siciliane.

Alla sagoma verranno rivolte delle domande che hanno a che fare con il tema del caldo.