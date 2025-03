Ragusa, seminario informativo per gli agenti immobiliari

Attualità

L'iniziativa promossa da Fimaa e da Confcommercio provinciale Ragusa

La sede di Confcommercio di via Roma a Ragusa ha ospitato un interessante seminario organizzato da Fimaa Ragusa e da Confcommercio provinciale. Il tema affrontato, vale a dire “Gli strumenti di lavoro degli agenti immobiliari”, ha costituito un’importante occasione di formazione e confronto per i professionisti del settore che hanno risposto in buon numero all’invito del sindacato datoriale di categoria a testimonianza di come gli operatori del settore intendano acquisire ulteriori elementi di conoscenza rispetto alla loro attività per cercare di fornire sempre più risposte alla clientela con cui quotidianamente si confrontano.