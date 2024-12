Ragusa, servizio autobotti sospeso nelle contrade senza condotta idrica. Caruso: “Il Comune non ha disposto i fondi necessari per rinnovare la gara d’appalto”

Attualità

"Ho interrogato gli uffici e mi è stato risposto che nessuna azione è stata intrapresa a causa della mancanza di risorse necessarie. Così non va bene"

Dopo avere richiesto informazioni in merito al servizio autobotti destinato alle contrade cittadine non servite da condotta idrica, servizio di competenza del Comune di Ragusa e non di Iblea Acque, la consigliera Rossana Caruso (nella foto) ha ottenuto riscontri sulle motivazioni che, di fatto, hanno determinato la sospensione del servizio autobotti. “Risulta, infatti, che lo scorso 26 settembre il settore comunale competente ha richiesto fondi per l’avvio di una nuova gara d’appalto – si legge nella nota ricevuta – in particolare sono state chieste somme pari a 100mila euro. Poiché a tale richiesta non è stato dato alcun seguito, di fatto il servizio è stato sospeso l’11 novembre scorso. Dalla nota si evince che al momento non è prevista alcuna assegnazione per il nuovo servizio e che nessuna azione è stata intrapresa a causa della mancanza di risorse necessarie”.