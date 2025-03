Ragusa, settimana mondiale per la prevenzione del glaucoma: l’iniziativa dell’Uici

Attualità

L'appuntamento si è tenuto dinanzi alla sede dell'ambulatorio di via Perlasca

Il glaucoma rimane la causa principale di cecità irreversibile prevenibile in tutto il mondo: attualmente, si stima che 78 milioni di persone ricevano una diagnosi di glaucoma a livello globale e si prevede che questo numero salirà a 111,8 milioni entro il 2040. Una su 200 persone di 40 anni soffre di glaucoma, con una prevalenza che aumenta a uno su otto all’età di 80 anni: con l’invecchiamento della popolazione globale, si prevede che l’incidenza del glaucoma aumenterà, rendendolo un problema di salute pubblica in crescita. La diagnosi precoce tramite regolari esami della vista è fondamentale, poiché il glaucoma spesso si presenta senza sintomi nelle sue fasi iniziali. E’ quanto hanno voluto evidenziare alla sezione cittadina dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa con una iniziativa di sensibilizzazione che si è tenuta dinanzi agli ambulatori oculistici Uici della sede di via Perlasca. Numerose le persone che hanno partecipato all’appuntamento che, su scala nazionale, è promosso dall’Iapb, l’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità.