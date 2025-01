Ragusa si candida a diventare tra le città europee dello sport per il 2027

Attualità

L'assessore Digrandi: "Vogliamo aprire al massimo la condivisione di un obiettivo che consideriamo una tappa del percorso di sviluppo del nostro mondo sportivo"

“Lo scorso novembre – dichiara il sindaco Peppe Cassì – nel corso dell’Assemblea Nazionale Anci di Torino, abbiamo avuto conferma dell’accettazione di Ragusa a candidata ad essere “Città Europea dello Sport 2027”. Un anno, il 2027, per noi particolare in quanto anniversario dei 100 anni dell’istituzione di Ragusa a capoluogo di provincia e della riunificazione tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, e 25^ anno dal riconoscimento Unesco. Da novembre a oggi abbiamo curato i lavori preliminari per predisporre il dossier della candidatura, un corposo documento che dovrà contenere il quadro delle tante realtà associative e delle discipline praticate in città, degli impianti sportivi attuali, dei miglioramenti in corso e di quelli in via di realizzazione, della futura cittadella dello sport e il programma da realizzare. Proprio questo aspetto non può che passare da un coinvolgimento innanzitutto delle società e delle associazioni sportive del territorio, ma anche di chiunque abbia esperienza e competenze sportive in senso più ampio. Siamo infatti convinti che lo sport sia un fattore di integrazione sociale, di benessere fisico, di indotto economico, di formazione per giovani e non, di attrattività turistica”.

“Quello di Città Europea dello Sport 2027 – continua l’assessore allo Sport, Simone Digrandi – è uno dei riconoscimenti di Aces Europe – Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport – che dal 2001 assegna diversi titoli ai Comuni. Oltre alla Capitale Europea, che per il 2027 sarà Saragozza in Spagna, vengono infatti conferiti ulteriori riconoscimenti in base alla dimensione dei municipi – Città, Comuni, Regioni, Isole – premiando comunità locali che vogliono valorizzare il territorio tramite un anno ricco di attività e iniziative. Proprio per questo vogliamo aprire al massimo la condivisione di questo obiettivo che consideriamo una tappa del percorso di sviluppo del nostro mondo sportivo. È con questo spirito di condivisione, di ascolto e di proposta, che tutti i soggetti interessati sono invitati ad una prima assemblea programmatica, che si terrà mercoledì 5 febbraio 2025, alle 18.30, nella Sala Conferenze della Zona Artigianale, in Via On.le Corrado Diquattro. Lavoreremo insieme alla programmazione di un anno speciale e a tutti i passaggi necessari alla preparazione del dossier di candidatura. Ci aspettano settimane di intenso lavoro per arrivare a un risultato che va ben al di là del solo riconoscimento”.

L’assemblea sarà moderata dall’assessore allo Sport Simone Digrandi e aperta dai saluti di Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, Patrizia Valenti, commissaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Alberto Rossi, sindaco di Seregno Città Europea dello Sport 2025, Vincenzo Lupattelli, presidente della delegazione ACES italiana. Saranno previsti ulteriori interventi istituzionali.