Ragusa, si celebrano i 59 anni dell’istituzione canonica della parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Società

Gli appuntamenti in concomitanza con le iniziative dell'1 e del 2 novembre

Ha preso il via ieri, con l’esposizione del Santissimo Sacramento, a cui ha fatto seguito la preghiera dei Vespri e, quindi, la celebrazione eucaristica (nella foto di Salvo Bracchitta) presieduta dal parroco, il sacerdote Marco Diara, il calendario di appuntamenti che sono stati programmati dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa per celebrare il 59esimo anniversario dell’istituzione canonica della chiesa in questione (1965-2024). La serata è poi proseguita, ieri, con un momento di fraternità e con la cena condivisa. Le celebrazioni nel contesto delle ricorrenze che si tengono a inizio novembre e che vedranno oggi, in parrocchia, le celebrazioni eucaristiche fissate per le 11 e per le 18,30, dopo quella che già si è tenuta alle 9. E questa mattina, alle 9,30, ha poi preso il via l’inedita iniziativa “Il cammino dei santi”. Domani, in occasione della commemorazione dei fedeli defunti, sono invece in programma le celebrazioni eucaristiche alle 8,30 e alle 18,30. Il parroco, don Marco Diara, spiega che questo anniversario cade in un momento speciale considerato che sono in corso i lavori per la ristrutturazione della chiesa che sarà pronta per offrire, anche in futuro, un servizio sempre più specifico e puntuale alla comunità dei fedeli. In particolare, ci si sta preparando sin da ora per celebrare al meglio il 60esimo anniversario.

