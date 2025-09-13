Ragusa, si è insediato il nuovo parroco di San Pio X

Attualità

E' il sacerdote Francesco Mallemi. La santa messa presieduta dal vescovo La Placa. La festa della comunità

Si è insediato ieri sera il nuovo parroco della chiesa San Pio X a Ragusa. E’ il sacerdote Francesco Mallemi, ragusano, già parroco a Giarratana e, nell’ultimo periodo, vicario parrocchiale a Chiaramonte Gulfi. La cerimonia è stata presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Numerosi i confratelli presenti tra cui il parroco emerito, il sacerdote Franco Ottone che, quasi in uno scambio ideale con don Mallemi, è andato invece a iniziare il proprio ministero pastorale a Giarratana. La comunità di San Pio X ha accolto con grande trasporto il nuovo parroco augurandosi che possa essere compiuto assieme un cammino il più possibile fecondo (foto Salvo Bracchitta).

