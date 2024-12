Ragusa, si intrattiene nell’abitazione di una donna senza volersi allontanare e viola gli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale: romeno ai domiciliari

Cronaca

L'intervento degli agenti della Volante nel corso della notte

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli Agenti della Squadra Volante durante la notte sono intervenuti, su richiesta pervenuta al numero unico di emergenza Nue 112, presso l’abitazione di una donna che segnalava la presenza di un uomo.

Immediatamente i poliziotti notavano la presenza di un pregiudicato romeno a loro noto, che si intratteneva presso l’abitazione della donna senza volersi allontanare e su invito degli operatori a desistere da quel comportamento, lo stesso per tutta risposta andava in escandescenza minacciando gli agenti di ritorsione nei loro confronti.

Al fine di salvaguardare l’incolumità della donna e per la gravità degli atti compiuti fino a quel momento, l’uomo è stato condotto in Questura dove, non pago di quanto precedentemente proferito, continuava con il suo atteggiamento “ostile” al controllo di polizia.