Ragusa, si ritrovano dopo 42 anni gli alunni della sezione F della scuola Ecce Homo

Società

Assieme a loro anche la maestra, oggi 87enne

Si sono ritrovati a distanza di ben 42 anni gli alunni della sezione F della scuola elementare Ecce Homo di Ragusa. L’evento è stato reso ancora più speciale dalla presenza della loro amatissima maestra, Annamaria Tumino Giglio. E’ stato un vero e proprio viaggio tra ricordi, sorrisi e un pizzico di commozione. Sono stati Antonio Occhipinti e Salvatore Fornaro a occuparsi dell’organizzazione di questo speciale rendez vous. La serata ha riunito tutti e 26 gli alunni provenienti da ogni angolo d’Italia e persino dall’estero: da Manchester a Malta, da Cambridge a Milano, da Bergamo a Ragusa, nessuno ha voluto mancare.