Ragusa, sicurezza stradale a Marina: presentata al sindaco petizione con 600 firme

L'iniziativa dei tre consiglieri comunali Zagami, Caruso e Bennardo è riferita ad alcuni tratti di via Ammiraglio Rizzo e di via Cervia

I consiglieri comunali Federico Bennardo, Rossana Caruso e Sebastiano Zagami hanno consegnato ieri, al sindaco Peppe Cassì, circa 600 firme raccolte tra i cittadini per sollecitare interventi urgenti volti a migliorare la sicurezza stradale, con riferimento alla sicurezza del pedone, in particolare a Marina di Ragusa. La richiesta riguarda la realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri in due aree strategiche: via Ammiraglio Rizzo e via Cervia, zone caratterizzate da un intenso traffico e da una crescente densità abitativa. Tali interventi sono considerati cruciali per la prevenzione di incidenti e la protezione dei pedoni soprattutto perché nelle vicinanze di un polo scolastico e commerciale attualmente in costruzione. Per non parlare del fatto che si tratta di aree densamente abitate (nella foto da sinistra Zagami, Caruso e Bennardo).