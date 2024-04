Ragusa, siglato accordo di collaborazione tra Comune e Csve

Attualità

L'attenzione è rivolta all'autonomia organizzativa e alle funzioni amministrative relative ai servizi alla persona e alla comunità per contribuire alla crescita e alla qualificazione del sistema del volontariato organizzato

Siglato stamane in Comune, presenti il sindaco Peppe Cassì, l’assessore alla Protezione Civile e allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, l’assessore alle Frazioni e Contrade e Tutela animali, Andrea Distefano, i responsabili della Protezione Civile comunale, Domenico Buonisi e Angelo Giurdanella, un accordo di collaborazione con il Centro di Volontariato Etneo in materia di autonomia organizzativa, e funzioni amministrative relative ai servizi alla persona e alla comunità per contribuire alla crescita e alla qualificazione del sistema del volontariato organizzato, quale patrimonio imprescindibile per il benessere e la coesione sociale, condividendo altresì reciproche attività e servizi volti a rispondere a bisogni materiali e immateriali, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà. L’accordo è mirato alla crescita e allo sviluppo della comunità nella complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e intende valorizzare le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.