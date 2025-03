Ragusa, Sinistra Italiana crea l’osservatorio equità e diritti

Attualità

Sul tappeto i problemi della vita quotidiana, spesso considerati marginali rispetto ai principali temi generali dell'economia

Istituito un gruppo di lavoro, promosso da Sinistra Italiana Ragusa, nel quale iscritti e simpatizzanti affrontano alcuni temi che ogni giorno condizionano la vita dei cittadini.Problemi della vita quotidiana , considerati marginali rispetto ai principali temi generali dell’economia e della politica, che evidenziano abusi e disservizi che possono essere superati con adeguate iniziative di cittadinanza attiva. La pensilina alla fermata dell’autobus, i parcheggi riservati ai disabili, la compatibilità degli orari negli uffici pubblici con gli impegni di lavoro degli utenti. Oppure la insufficienza dei posti a sedere nelle sale di attesa delle strutture sanitarie, l’organizzazione dei servizi essenziali nel periodo feriale, l’adozione di servizi specifici per anziani e persone fragili. Ma anche l’analisi sulle condizioni del lavoro precario e discontinuo che sono all’attenzione del nostro partito.. Bastino gli esempi delle ragazze dei centri commerciali, degli stagionali nei locali della riviera o ancora i lavoratori stranieri senza protezione sociale e sottopagati. In sostanza promuovere quel protagonismo civico e sociale, che è pur sempre politico, attraverso il quale può migliorare la qualità del vivere civile nelle nostre città. Per le segnalazioni , e le adesioni, è possibile scrivere a : osservatoriodirittisociali@gmail.com oppure inviare un messaggio al 351 8112293.

