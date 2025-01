Ragusa-Siracusa: il derby senza i tifosi aretusei

Manuel Bisceglie

La tanto attesa sfida tra Ragusa e Siracusa, in programma per domenica prossima, si svolgerà senza la presenza dei sostenitori aretusei. Questa decisione, comunicata dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, ha suscitato grande delusione tra le tifoserie e le due società, che speravano in un esito diverso dopo gli interventi dei presidenti Gaetano Cutrufo e Alessandro Ricci.

La rivalità storica tra le due città si è sempre espressa con fervore e passione, rendendo ogni incontro un evento da non perdere. Nel corso della passata stagione, oltre un centinaio di tifosi del Siracusa avevano animato l’Aldo Campo, ma quest’anno la situazione è cambiata drasticamente. Le due società avevano fatto affidamento sulla buona condotta dei tifosi e sul fatto che, nelle precedenti occasioni al “De Simone”, non si erano verificati episodi tali da giustificare un provvedimento così severo.

Il divieto, che esclude i tifosi siracusani dalla trasferta, è un duro colpo per la comunità calcistica locale. Non solo per i colori azzurri, ma anche per il calcio dilettantistico in generale, che vive di passione e di calore dei propri sostenitori. La mancanza di pubblico, in un derby così sentito, riduce notevolmente l’atmosfera e il coinvolgimento emotivo dell’evento.

Sebbene la sicurezza sia una priorità indiscutibile, molti si chiedono se il provvedimento sia realmente giustificato, considerando che non ci sono stati segnali di tensione o problematiche nelle precedenti sfide. La speranza è che in futuro si possano trovare soluzioni che permettano di garantire la sicurezza senza privare le tifoserie del loro diritto di seguire la propria squadra del cuore.