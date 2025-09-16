Attualità
Ragusa, sit in del personale precario Pnrr del ministero della Giustizia
La protesta voluta dalla Cgil questa mattina dinanzi al Tribunale
Questa mattina anche a Ragusa lo sciopero riguardante le rivendicazioni di tutto il personale precario Pnrr del ministero della Giustizia, tra cui funzionari Upp, funzionari tecnici e operatori data entry. La protesta. stata proclamata dalla Cgil a livello nazionale.
La mobilitazione, iniziata tre anni fa con numerose iniziative e percorsi di lotta, mira a ottenere la piena stabilizzazione di circa 12.000 lavoratori attualmente in forza, riconoscendo il loro contributo fondamentale all’efficientamento e alla riorganizzazione dei servizi giudiziari. Le principali rivendicazioni includono: stabilizzazione definitiva di tutto il personale precario; valorizzazione professionale ed economica del personale di ruolo; risoluzione dell’emergenza organici. Dopo il sit in davanti alla sede del Tribunale, la consegna nelle mani del prefetto di una lettera contenente le rivendicazioni.