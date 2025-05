Ragusa, smaltire in modo corretto le biomasse di scarto derivanti dalla coltivazione di pomodoro: un progetto per evidenziare come si fa

Attualità

I contenuti saranno illustrati domani nella sede dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali

Le attività agricole producono, in special modo in coltura protetta, una notevole quantità di biomasse di scarto che sono di difficile riciclo nel suolo per motivazioni di ordine fisico, chimico e biologico. Si stima che la produzione di biomassa vegetale derivante dalla coltivazione sotto serra si attesti tra le 40 e 60 ton/ha per anno. Quella derivante dalla coltivazione di pomodoro è ritenuta particolarmente pericolosa per i numerosi residui di agrofarmaci ed è sicuramente fonte di microrganismi e insetti dannosi. L’adeguato trattamento di questa tipologia di biomassa comporta necessariamente elevati costi economici e ambientali perché è necessario o conferirla in discarica o, come per lo più accade, induce a comportamenti illegali quali lo stoccaggio in cumuli con produzione di percolato, potenziale fonte di inquinamento del suolo e delle falde, o attraverso l’incenerimento con produzione di fumi ed incremento della Co2 nell’atmosfera.