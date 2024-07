Ragusa, sopralluogo a palazzo Tumino per farlo diventare cittadella giudiziaria

Attualità

Il senatore Sallemi: "Si sta valutando in che modo il ministero della Giustizia può intervenire dal punto di vista finanziario"

“Oggi con l’assessore regionale Alessandro Aricò, il deputato Giorgio Assenza, capogruppo di Fdi, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il consigliere comunale Rocco Bitetti e il coordinatore cittadino di Fdi Luca Poidomani abbiamo effettuato un incontro e un sopralluogo a Palazzo Tumino”. Lo dice il senatore Salvo Sallemi. Il quale aggiunge che “già nel corso della visita nel capoluogo del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro avevo sollecitato il tema che era stato anche oggetto di confronto istituzionale: Palazzo Tumino può divenire una Cittadella confortevole per tutti gli operatori della Giustizia e può rivitalizzare una zona importante di Ragusa. Così si sta procedendo per comprendere come il Ministero della Giustizia, che ha significativamente posto la sua attenzione sull’opera, possa contribuire in termini finanziari per la sua realizzazione e come gli altri enti coinvolti, come Regione e Comune, possano contribuire”.