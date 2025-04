Ragusa, sospetta patologia tiroidea. Ricetta sollecita ecografia entro 10 giorni, l’Asp la fissa dopo 8 mesi

Attualità

Nuova denuncia e diffida all'Asp del comitato civico articolo 32

Il 17 aprile il medico di famiglia ha prescritto a una donna di 75 anni di Ragusa un’ecografia del capo e del collo per vedere se avviare il percorso di cura per una sospetta patologia tiroidea. Il dottore ha prescritto che l’indagine strumentale avvenisse entro 10 giorni. A fronte della richiesta l’azienda sanitaria ha fissato un appuntamento dopo otto mesi. Lo dice Rosario Gugliotta presidente del comitato ivico articolo 32 che ha inoltrato per conto della paziente una diffida all’Asp ragusana.