Ragusa, sotto il segno dei gemelli torna il Donnafugata film festival

Si parte da domani, domenica 3 agosto, tra visioni, riflessioni, spettacoli, masterclass e omaggi

Gemelli, doppio, dualità. Il cinema si specchia in sé stesso e si moltiplica nella nuova edizione del Donnafugata Film Festival da domenica 3 a sabato 9 agosto. Tra visioni, riflessioni, spettacoli, masterclass e omaggi, il Castello di Donnafugata torna a essere luogo di incanto e condivisione cinematografica per la 17esima edizione del festival diretto da Andrea Traina, fondato da Salvatore Schembari e promosso da Cinestudio Groucho Marx, presieduto da Francesco Pace con il supporto della Regione Siciliana, del Ministero della Cultura, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e altri partner pubblici e sponsor privati. Un’edizione che, come da tradizione, si ispira al simbolismo astrologico: dopo il Toro dello scorso anno, quest’estate sarà il segno dei Gemelli a guidare idealmente il viaggio tra le visioni cinematografiche. Così, attori, registi, sceneggiatori e compositori nati sotto questo segno saranno protagonisti, nelle proiezioni sullo schermo o in presenza, di un festival che intreccia narrazione e destino, ricerca e libertà tra i vari schermi allocati negli spazi evocativi dell’antico maniero, dal Cortile Grande all’Arena del Fossato, dalla Sala Bianca all’Arena delle Bifore.

Il segno dei Gemelli orienta dunque il festival all’insegna del doppio, del duale, del molteplice. Una scelta simbolica e tematica, come spiega il direttore artistico Andrea Traina, che ha costruito attorno al concetto di doppio l’’intera edizione: “Abbiamo voluto giocare con le infinite declinazioni del doppio, dalle grandi coppie di registi al tema dell’identità sdoppiata, fino al doppiaggio stesso, forma d’arte che si fa specchio della performance degli attori originali”. Questi concetti si riflettono nelle scelte del programma: dai film che tematizzano il doppio (La donna che visse due volte, Inspeparabili, Copia conforme, Il Grande Dittatore), ai cineasti in coppia come i fratelli Coen, i fratelli Taviani (omaggiati con un episodio di Kaos girato proprio a Donnafugata), e le sorelle Wachowski. Non mancano gli omaggi a registi e attori nati sotto il segno dei Gemelli, da Sorrentino a Tornatore, da Clint Eastwood a Marilyn Monroe, da Sordi a Gene Wilder. Culmine del percorso sarà una serata speculare con due film “gemelli”: L’uomo in più film d’esordio di Paolo Sorrentino e Viva la libertà di Roberto Andò, entrambi con Toni Servillo e con la presenza al festival dell’attore Andrea Renzi, coprotagonista in entrambi i film. Accanto al direttore artistico Traina ci sarà il guest director Bruno Roberti, tra le voci più autorevoli della critica cinematografica italiana. Regista, sceneggiatore, saggista e docente universitario, Roberti porterà al festival la profondità del suo pensiero critico e il suo sguardo laterale. Autore di volumi su Kiarostami, Oliveira, Fellini, Pasolini, Martone, Servillo e tanti altri, sarà protagonista di incontri e riflessioni che arricchiranno il fitto programma ricco anche di eventi speciali. Tra questi c’è “L’uomo che amava le donne”, spettacolo teatrale con e di Corrado Tedeschi, ispirato all’omonimo film di François Truffaut. Il 6 agosto, alle 21.00, l’Arena delle Bifore si trasformerà in palcoscenico per una performance intensa ed emozionante. Un monologo che attraversa l’universo femminile con leggerezza e profondità, accompagnato da musiche e immagini suggestive, in omaggio al maestro della nouvelle vague. E sempre tra gli eventi speciali, in un intreccio tra musica e cinema, da segnalare l’8 agosto nella suggestiva area della coffee house, anche il concerto di Olivia Sellerio, che ha firmato molte delle canzoni per la celebre serie tv su Montalbano. Accanto a lei, i musicisti Paolo Pellegrino (violoncello), Alberto Fidone (contrabbasso), Lino Costa e Dario Salerno (chitarre) per una serata di musica, memoria e narrazione che intreccia parole, note e immagini in uno dei luoghi simbolo della serie con l’obiettivo di celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri. E ancora musica e cinema anche per la conclusione del festival con l’atteso ritorno dei Chrome Ensemble con esecuzioni dal vivo di alcune delle più famose colonne sonore. Ed è un evento speciale, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, ad aprire il festival del cinema a Donnafugata ovvero lo spettacolo “Pinocchio all’Opera dei Pupi”, messo in scena domenica 3 agosto alle 19,30 dalla compagnia Arte e Pupi dei Fratelli Napoli di Catania.

Il celebre burattino di Collodi incontrerà Orlando, Rinaldo e gli altri paladini di Francia in un’inedita avventura tra marionette e tradizione siciliana, in una finzione scenica che si richiama a quella cinematografica. Come sempre il Donnafugata Film Festival non è solo visione ma anche esperienza e formazione con le masterclass. E ampio spazio è dato al mondo del doppiaggio, arte spesso sottovalutata ma imprescindibile per generazioni di spettatori italiani, oggi messa in parte a rischio dall’intelligenza artificiale. Ospiti d’eccezione saranno Mario Cordova, voce storica e inconfondibile di Richard Gere e Jeremy Irons, tra i grandi protagonisti del doppiaggio italiano, ed ancora Luca Biagini, voce italiana di attori del calibro di John Malkovich, Michael Keaton ed altri ancora. Il festival, come fortemente voluto dal direttore Traina già lo scorso anno, torna a lanciare un ponte sull’’area mediterranea e lo fa con la sua sezione “Tra i due mondi” che accoglierà il regista tunisino Mourad Ben Cheikh, accompagnato dall’attore Aymen Mabrouk, per ribadire il valore del cinema come linguaggio di integrazione, scambio e identità condivisa, un dialogo tra culture del Mediterraneo. Tra le novità del festival c’è una nuova sezione tutta dedicata alla commedia: “Non ci resta che ridere”, omaggio al cinema comico italiano e internazionale, con proiezioni classiche e nuove riletture del genere.