Ragusa, sottoscritto il protocollo di adesione all’iter per il riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli Iblei

Attualità

E' stato sottoscritto dai sindaci e dai rappresentanti dei Comuni del territorio provinciale

Negli uffici dello Sviluppo economico, alla presenza di associazioni di categoria e culturali e dei rappresentanti del comitato organizzatore e del comitato scientifico, stamani i sindaci e i rappresentanti dei Comuni Iblei hanno sottoscritto il protocollo di adesione all’iter per il riconoscimento Dop per il pane a pasta dura degli Iblei.

“Fare del nostro pane di pasta dura – ha affermato il sindaco, Peppe Cassì – un prodotto a marchio Dop vuole dire riconoscere, tutelare e volorizzare la qualità del prodotto ma anche dei produttori e del territorio intero. Insieme alla bozza del disciplinare realizzato dal comitato scientifico presieduto da Giuseppe Cicero, questo protocollo d’intesa costituisce il fondamento per ottenere il marchio Dop, un riconoscimento assai raro nel mondo del pane ma per cui gli Iblei hanno tutti i requisiti”.