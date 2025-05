Ragusa, spento il rogo alla zona industriale

Attualità

Venti unità dei vigili del fuoco sul posto

Incendio alla zona industriale di Ragusa. I vigili del fuoco parlano di un capannone per la produzione di tasselli in plastica “fischer”. Accidente la causa del sinistro. L’incendio dall’esterno si è propagato all’interno interessando alcuni scaffali con i materiali confezionati. Il pronto intervento di una prima squadra dal comando provinciale di Ragusa seguito da altre due da Modica e Santa Croce Camerina ha consentito di domare il rogo. Sul posto autoscala e autobotti. In totale 20 vigili del fuoco, nove automezzi: hanno consentito di bloccare la corsa delle fiamme e limitare i danni.

