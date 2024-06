Ragusa, sta arrivando la quarta edizione di “Platani in festa”

Società

Tutto pronto per l'appuntamento in programma sabato 8 giugno dalle 21

Una serata ricca di magia, arte e spettacolo. Platani in festa sta arrivando. La quarta edizione è in programma sabato prossimo, 8 giugno, a partire dalle 21. A fare da cornice a tutti gli eventi, manco a dirlo, il viale dei Platani che, anche per questa occasione, si trasformerà in un luogo ideale per trascorrere la serata, sino alle ore piccole, incontrando gli amici, ascoltando musica, partecipando alle varie iniziative in programma e degustando le prelibatezze gastronomiche che saranno preparate. In una parola, emozionandosi ed emozionando. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e sostenuta dal Comune di Ragusa, sarà caratterizzata dalla possibilità di assaggiare i cavati di casa con sugo di maiale, il tutto accompagnato dagli immancabili cannoli siciliani, una vera e propria gioia per il cuore ma anche per il palato. Ci sarà, poi, la musica dal vivo con le note dei dj set che permetteranno ai presenti di volare tutta la notte.