Ragusa, stato di agitazione del personale al consorzio di bonifica

Attualità

Pignorati per debiti pregressi i fondi stanziati dalla Regione per stipendi e servizi

Lettera aperta di Flai Cgil, Flai Cisl e Filbi Uil Ragusa nella quale si comunica la proclamazione, con decorrenza immediata, dello stato di agitazione del personale-dipendente del consorzio di bonifica 8 (nella foto). «Tale scelta – scrivono i sindacati – è la naturale conseguenza della forte preoccupazione suscitata dalle informazioni relative ai pignoramenti alla fonte, da parte dei soggetti terzi, dei contribuiti regionali destinati, nel corso del corrente anno, al consorzio di bonifica del nostro territorio, per il mancato pagamento del debito dallo stesso contratto, nel corso degli ultimi anni, con l’agenzia Enel e con gli enti previdenziali».