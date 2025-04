Ragusa, stele sfregiata. Poidomani (Fdi): “Inchiodare i responsabili”

Cronaca

"Quella verificatasi al posto di blocco 452 è una situazione incresciosa"

“Situazione semplicemente incresciosa quella verificatasi sabato pomeriggio sulla Sp 25 Ragusa mare dove, al posto di blocco 452, è stata presa di mira la stele in ricordo dei “Soldati caduti” nell’adempimento del dovere. Piena solidarietà ai parenti delle vittime che hanno dovuto subire questo ulteriore sfregio alla memoria (in passato era stata addirittura spaccata la fotoceramica che li ritraeva) e all’associazione culturale Lamba Doria che si è adoperata per allestire questi luoghi della memoria”.