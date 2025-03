Ragusa, stipulato il rinnovo annuale della convenzione con l’Asp di Catania per garantire le prestazioni di odontoiatria riabilitativa

Attualità

Il servizio è rivolto a pazienti con disabilità fisica, psicofisica o psichiatrica, affetti da patologie odontostomatologiche

Con una delibera adottata dalla direzione strategica, l’Asp di Ragusa ha stipulato il rinnovo annuale della convenzione con l’Asp di Catania per garantire le prestazioni di odontoiatria riabilitativa a favore di pazienti con disabilità fisica, psicofisica o psichiatrica, non collaboranti alle cure, affetti da patologie odontostomatologiche.

L’assistenza sarà garantita dall’équipe del professor Riccardo Giuseppe Spampinato, direttore dell’Unità di Odontoiatria Speciale presso il presidio ospedaliero “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale, che sarà affiancato da un odontoiatra, un anestestista e un ferrista. La direzione medica degli ospedali di Ragusa, invece, metterà a disposizione un infermiere esperto di sala operatoria, un operatorio socio-sanitario per facilitare la mobilità dei pazienti e un operatore informatico.

L’attività, programmata presso l’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, consisterà in uno screening diagnostico odontoiatrico ed eventuale intervento riabilitativo oro-buccale. Nel corso del 2024, per effetto della convenzione, sono state programmate 117 visite ed eseguiti 86 interventi. Nei primi due mesi e mezzo del 2025, invece, sono stati effettuati 24 interventi a fronte di 41 visite.