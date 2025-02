Ragusa, Sud chiama Nord rinnova la fiducia al sindaco Cassì

Politica

Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice: "Pretestuosi e privi di fondamento gli attacchi di Buscemi"

Sud Chiama Nord dice la sua sulla scelta di Buscemi di lasciare il movimento di Cateno De Luca e di formalizzare il proprio ingresso nel Gruppo Misto.

Ieri sera, infatti, Buscemi ha annunciato con queste parole la sua adesione al gruppo Misto: “Se persegui la verità e i tuoi ideali, non aver paura di andare avanti senza fermarti’. E’ un principio che mi appartiene e lo porto avanti con determinazione. In politica si può dire tutto e il contrario di tutto, ma io non gioco a questo gioco”.

“Dopo settimane di ambiguità e giochi di posizione – si legge nella nota di ScN – Saverio Buscemi ha finalmente mostrato il vero motivo del suo dissenso: non era Cateno De Luca, non era Sud Chiama Nord, ma semplicemente la mancata assegnazione di un posto in giunta diverso da quello che lui stesso aveva indicato”.

Secondo Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale Sud Chiama Nord, gli attacchi sferrati ora da Buscemi al sindaco Peppe Cassì sono pretestuosi e privi di fondamento.