Ragusa, sul palco del teatro Badia “Mia nipote si chiama Giulia”

Sabato e domenica continua la rassegna con la direzione artistica di Maurizio NIcastro"

Nuovo appuntamento questo fine settimana con la rassegna “Ragusa ride”. Dopo il successo dell’esordio, doppia chiamata sul palco domani e domenica con la commedia di Pino Migliorisi dal titolo “Mia nipote si chiama Giulia”. L’appuntamento è alle 20,30 per il 30 novembre, alle 18,30 per domenica 1° dicembre. “Quest’ultima rappresentazione – sottolinea il direttore artistico Maurizio Nicastro – è già sold out, qualche posto resta ancora per la giornata di sabato. Per informazioni e prenotazioni, anche su whatsapp, ci si può rivolgere al 333.4183839”.