Ragusa, sul ponte Vecchio un mercatino di prodotti tipici e artigianato

Attualità

L'assessore Massari: "Iniziativa di spessore per animare questa parte della città"

Il Comune di Ragusa intende affidare l’organizzazione, lo svolgimento e la promozione di un mercatino di opere del proprio ingegno, prodotti tipici ed artigianato, nel centro storico di Ragusa, in via sperimentale e per la durata di un anno, da svolgere in giornate e orari da stabilire presso l’area del Ponte Vecchio di via Traspontino a Ragusa. Le proposte potranno riguardare i seguenti temi singolarmente o congiuntamente: opere del proprio ingegno, collezionismo ed hobbistica, prodotti tipici, artigianato, artigianato storico, esposizione e vendita di opere d’arte. L’assessore comunale allo Sviluppo economico, Giorgio Massari, parla di una iniziativa di un certo spessore per animare questa parte del centro storico.

I soggetti interessati potranno presentare la loro proposta per la gestione del servizio inviandola entro il termine del 18 aprile 2024 alle 12 al Comune di Ragusa – Settore VI tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it. Per qualsiasi richiesta di informazione si potranno contattare i seguenti referenti: dott. Vincenzo Occhipinti – tel. 0932 676466 – v.occhipinti@comune.ragusa.it; dott.ssa Enza Laiacona – tel. 0932 676675 – e.laiacona@comune.ragusa.it. È possibile prendere visione dell’avviso, pubblicato integralmente e corredato della modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza, al link: