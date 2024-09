Ragusa, sulla sicurezza in centro storico monta la polemica: la maggioranza replica a Fratelli d’Italia

Attualità

"Ma volevano risolvere davvero il problema o fare solo polemica sui giornali strumentalizzando il tutto?"

“Ma il consigliere Bitetti e Fratelli d’Italia hanno proposto un atto di indirizzo per contribuire a risolvere i problemi del centro o per cercare facile consenso sui giornali? È la domanda che ci poniamo di fronte all’atteggiamento del consigliere, dentro e fuori l’aula”. Lo dicono i consiglieri comunali di maggioranza Marco Antoci (Cassì Sindaco), Giovanni Sortino (Partecipiamo – Ragusa Futura), Gianni Iurato (Ragusa prossima), Saverio Buscemi (De Luca per Ragusa), Marco Galifi (Terra Madre).

“Norme edilizie più accessibili, sgravi tributari, riqualificazione di poli di interesse, videosorveglianza, verifica dei requisiti igienico sanitari degli immobili occupati da extracomunitari, piano assunzionale di agenti di polizia locale: sono alcuni dei punti su cui lavoriamo per migliorare la vivibilità di quest’area della città – è scritto in un documento – Basta? No, bisogna fare un ulteriore sforzo. I risultati saranno subito visibili? Impossibile: sono situazioni determinate nel tempo, cambiamenti demografici e di abitudini comuni a tante città italiane. Per questo, alla luce dell’atto di indirizzo proposto da Bitetti, abbiamo chiesto al consigliere di sviluppare insieme un documento unico, congiunto, inclusivo, da approvare all’unanimità. Crediamo che la politica sia proprio questo: fare sintesi tra visioni diverse, nell’interesse di tutti. Evidentemente Bitetti non è avvezzo a questo modo di concepire la politica visto che si è rifiutato anche solo di leggere le nostre proposte. Fratelli d’Italia è a conoscenza dell’atteggiamento del consigliere nella conferenza dei capigruppo richiesta proprio per trovare un’intesa? Di certo non potevamo approvare così com’era un atto che prevede le ronde, votate favorevolmente da Pd e m5S locali, in contraddizione con ciò che i loro partiti sostengono a livello nazionale”.