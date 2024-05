Ragusa, suor Teresa Forcades e il dialogo per l’inclusione

Attualità

Platea stracolma con la monaca benedettina protagonista dell'iniziativa voluta da Agedo e Cristiani Lgbt+ Sicilia

Una straordinaria occasione di confronto ed una platea che ha risposto nella maniera più partecipata all’incontro con Teresa Forcades, ieri pomeriggio, alla Camera di Commercio, dal titolo “Un dialogo per un cammino di liberazione e inclusione”, promosso da Agedo Ragusa e da Cristiani LGBT+ Sicilia (l’Amministrazione comunale, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e l’Università di Catania – Struttura didattica speciale di Ragusa – hanno concesso il patrocinio dell’evento). Teresa Forcades, nata a Barcellona, monaca benedettina nel monastero di Monserrat in Catalogna, teologa, medico, attivista sociale, fondatrice del movimento politico Process costituent in Catalunya, è autrice di numerosi libri (“Siamo tutti diversi! Per una teologia queer”, “La teologia femminista nella storia. Il ruolo delle donne e il diritto all’autodeterminazione femminile. Le posizioni di una delle figure più trasgressive del mondo cattolico”, “Fede e libertà”, solo per citarne qualcuno), la religiosa riflette da anni su temi complessi e attuali, e lo fa con estrema chiarezza e profondità, superando stereotipi e letture ingenue, perché “La libertà di autodeterminazione radicale è ciò che il divino ci chiede”.