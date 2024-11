Ragusa, tavolo di confronto sul randagismo

Attualità

L'assessore al ramo ha chiamato a raccolta i colleghi degli altri Comuni

Si è svolto mercoledì nella sala giunta di Palazzo di Città il primo tavolo di confronto (nella foto) tra i Comuni iblei in tema di randagismo:

“Quello del randagismo – afferma l’assessore alla Tutela Animali, Andrea Distefano – è un tema condiviso in tutti gli Iblei, non solo perché sono uguali per tutti le normative che lo regolamentano, ma anche perché nelle campagne, dove spesso il fenomeno nasce, i confini tra un Comune e l’altro non contano, specie per i cani. Per questo ho chiesto l’apertura di un tavolo di confronto con sindaci e assessori delegati al fenomeno, che ha trovato ampia condivisione. Mercoledì, in Municipio, con i colleghi e i rappresentanti degli altri Comuni iblei ci siamo confrontati sulle misure intraprese e da intraprendere, su eventuali interventi in merito ai cani di masseria, sulla preziosa collaborazione con le associazioni animaliste e sulle campagne di sensibilizzazione all’adozione. Sono emersi il tema della costruzione di un nuovo Rifugio sanitario, che potrebbe servire diversi Comuni del comprensorio, e delle sterilizzazioni per cani e gatti, strumento fondamentale per ridurre la popolazione di animali abbandonati. Proprio a proposito di questi punti, abbiamo deciso di ampliare in tempi brevi il confronto anche ai rappresentanti della Regione e dell’Asp.Proseguiamo su questa strada”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA