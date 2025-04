Ragusa, teatro per beneficenza ai Salesiani

Spettacoli

L'appuntamento del 13 aprile alle 19 organizzato per contribuire alle spese necessarie per i lavori di ristrutturazione della cupola della chiesa

Una serata all’insegna del buonumore è prevista domenica 13 aprile alle 19 presso il Teatro Don Bosco dei Salesiani di Ragusa. Il comitato Festa Santa Maria Ausilatrice, oltre ad occuparsi dei prossimi festeggiamenti del 24 maggio, in onore della Madonna che porta il nome della parrocchia Salesiana di Ragusa, sta organizzando una serata di beneficenza per contribuire alle spese necessarie per i lavori di ristrutturazione della cupola della chiesa. A tal fine l’associazione “Teatrando”, tramite la compagnia teatrale “I picciuotti ri l’oratorio” ha dato la disponibilità, gratuita, per portare in scena la commedia brillante in tre atti dal titolo “U fantasma ra malasogghira” di Santo Capizzi con la regia di Salvatore Parrino. Dopo i riscontri favorevoli dello scorso anno con lo stesso lavoro ed il successo avuto a fine agosto in piazza S. Giovanni in occasione dei festeggiamenti patronali con la commedia “Mprestami a to mugghieri”, i componenti della compagnia, ancora una volta, sono pronti e carichi di entusiasmo per far vivere al pubblico un paio d’ore di spensieratezza all’insegna del buonumore e dell’allegria, regalando quelle emozioni che solo il teatro può dare.

Trama: “La vicenda ruota in un paese della Sicilia degli anni ’50, dove Turidu e Menu, amici di lunga data, trascorrono gran parte del loro tempo tra il gioco delle carte e il vizietto del bere, trascurando i loro doveri lavorativi e familiari. La situazione di Turidu, nonostante i continui e accorati richiami della suocera, rischia di prendere una brutta piega proprio a causa del vizio del gioco.”

Quel che ne consegue tra equivoci, sorprese e colpi di scena sarà scoperto dagli spettatori che saranno presenti domenica 13 aprile al Teatro Don Bosco.

A contorno della rappresentazione teatrale ci sarà un sorteggio di un uovo di Pasqua di Kg. 9 e 3 buoni spesa dell’ARD.