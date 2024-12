Ragusa, teatro per le feste natalizie con la compagnia Godot

Spettacoli

Giovedì alle 18,30 sarà proposto il Canto di Natale di Dickens mentre dal 3 al 6 gennaio in scena "La vera storia de La Bella Addormentata"

Il Natale porta con sé magia, riflessione e divertimento, e la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa propone due spettacoli imperdibili che racchiudono tutto questo. Giovedì 26 dicembre alle ore 18.30 andrà in scena il grande classico della letteratura mondiale “Canto di Natale” di Charles Dickens, che da dieci anni emoziona il pubblico con la sua forza narrativa e il messaggio di speranza; il 3 e 4 gennaio alle ore 19.30 e il 6 gennaio alle ore 18.00, sarà la volta della nuova produzione “La vera storia de La Bella Addormentata” che, attraverso una chiave innovativa e comica, affronta con leggerezza temi profondi e attuali come l’integrazione e la diversità. “Canto di Natale” di Charles Dickens, grande successo della compagnia ragusana, adattato da Federica Bisegna, che cura anche i costumi, e diretto da Vittorio Bonaccorso, da dieci anni fa parte della programmazione natalizia e quest’anno, per la prima volta, verrà rappresentato nella suggestiva cornice della Maison GoDoT.