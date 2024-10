Ragusa, tentato rapimento di un bimbo in via Licitra: chiesta perizia psichiatrica per un guineano

Cronaca

L'incarico affidato a Giuseppe Asaro. Si torna in aula il 10 gennaio

Seconda udienza nel processo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa presieduto dal giudice Antonella Frizilio a carico del ventiduenne guineano arrestato il 22 gennaio scorso dai carabinieri della Compagnia di Ragusa in flagranza di reato per il tentato sequestro di persona di un bambino di tre mesi. I giudici hanno deciso per la perizia psichiatrica, come richiesto dalla difesa, affidando l’incarico allo specialista ragusano Giuseppe Asaro.