Ragusa, Territorio lancia la campagna di tesseramento

Attualità

Individuate le linee strategiche per la politica da attuare nei prossimi mesi

Riunione, a Ragusa, di tutte le componenti di Territorio, incontro assai partecipato per dare l’avvio alla campagna di tesseramento per il 2025 e fare il punto sui prossimi appuntamenti elettorali che vedranno il movimento direttamente impegnato con una lista alle prossime provinciali

A fare gli onori di casa, al Bam, il segretario provinciale, Mario Cutello, e il responsabile organizzativo, Ciccio Barone.

È stata l’occasione per incontrare i consiglieri comunali, i responsabili dei vari Comuni, gli iscritti e i tantissimi simpatizzanti che, da sempre, guardano a Territorio come importante punto di riferimento della politica locale. L’apparato del movimento si sta muovendo bene per consolidare la presenza nei vari comuni e allargarla dove ancora non c’è una struttura organizzata.

L’appuntamento ha visto rispondere all’invito anche l’on.le Nello Dipasquale, deputato del Partito Democratico, che resta sempre il riferimento politico del movimento.

Dipasquale era accompagnato dall’avv. Riccardo Schininà.

Il segretario Cutello ha intrattenuto i presenti con alcune riflessioni sulla realtà di Territorio e sull’attuale scenario politico, in vista delle prossime elezioni provinciali, non tralasciando di accennare, anche nella sua qualità di sindaco di Chiaramonte Gulfi, alle ultime vicende che hanno interessato il Libero Consorzio

Territorio porta avanti il suo progetto, la sua idea, la sua priorità di rispondere, prima di tutto, alle esigenze della gente, sfruttando anche le presenze a livello amministrativo istituzionale che permettono di fornire risposte. L’intento di Territorio è quello di costituire una rete, fatta di amministratori, di iscritti, di semplici cittadini, un gruppo sempre distinto con l’obiettivo di un volontariato a servizio della comunità.

Un gruppo che, in sintonia con la linea politica del suo riferimento, l’on.le Dipasquale, vuole dare risposte alla comunità, non ai singoli o ai singoli gruppi, per la crescita e lo sviluppo delle nostre terre, una politica che costituisce elemento di qualità e demarca un limite netto per una tutela efficace degli interessi generali.

“Siamo e vogliamo essere sempre di più protagonisti, un gruppo snello, dinamico” ha affermato Mario Cutello annunciando che Territorio presenterà una propria lista alle prossime provinciali.

Nei prossimi giorni, saranno avviati confronti con altre realtà politiche della provincia per stilare le linee di un progetto politico per il territorio provinciale, un progetto che vuole guarire la gente dalla sfiducia, rendendola protagonista degli eventi, degli argomenti, dei fatti che riguardano la comunità.

“Territorio – ha aggiunto Cutello – deve essere il ponte della sinistra, del Partito Democratico, verso il centro, una realtà consolidata come lo sono poche altre, con un ruolo fondamentale, all’interno del centro sinistra, come quello passato della Margherita, un progetto politico di allargamento al centro, una classe dirigente che non soltanto guarda alle esigenze della gente più disagiata, più debole, ma guarda anche a chi deve investire, deve creare sviluppo, deve creare ricchezza nel nostro territorio; Territorio ha un ruolo essenziale, rispetto al PD, quello di attrarre persone, sensibilità, risorse che non vogliono essere identificate in una politica di sinistra che spesso e volentieri non riesce a parlare per le istanze della gente.”

Il sistema elettorale per le provinciali e complesso e mai sperimentato, Territorio ha i numeri per concretizzare il forte consenso, anche sulla base del voto ponderato che uscirà in base alla fascia demografica.

In ogni caso, Territorio, al netto delle presenze amministrativo istituzionali, cresce in provincia, alle realtà di Ragusa, con il consigliere comunale La Porta, di Vittoria, con la consigliera Biondo, di Chiaramonte Gulfi con ben 8 consiglieri oltre al sindaco, di Acate con il consigliere Formaggio, si aggiungeranno a breve le strutture di Comiso, di Modica, di santa Croce e di Giarratana.

“Territorio è composto da gente pulita nel fare e non solo nel dire” ha chiosato il segretario provinciale di Territorio, non mancando di accennare, anche nella sua qualità di Sindaco, alle vicende che hanno riguardato il Libero Consorzio dei Comuni.

Un saluto ai presenti è stato rivolto dall’on.le Dipasquale che ha ringraziato tutti per l’attenzione e il sindsco Cutello, in particolare, per le sue parole, in un momento particolare a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, un momento in cui, spesso, viene messa in discussione la democrazia, con linguaggi pericolosi, atteggiamenti discutibili e procedure del tutto lontane da opportunità, trasparenza e coinvolgimento della politica.

Un momento che richiede un impegno particolare, risposte che la sinistra, al momento, non è in grado di fornire, nonostante le forti criticità espresse dal governo nazionale.

“Non possiamo risolvere i problemi del mondo – ha detto Dipasquale – ma appunto per questo Territorio è importante, laddove non arriva la sinistra, laddove il centro sinistra non concretizza la sua linea, si può avere una visione diversa dai vertici nazionali, se si parla di democrazia, di diritti, di lavoro, di tutta auna serie di progetti, il ruolo dei territori è fondamentale, quello che voi state facendo non è un passatempo, cioè voi siete la gamba di centro del centrosinistra, di tutta quest’area che serve a far capire alle persone che invece di non andare a votare c’è l’alternativa di Territorio”

In chiusura l’on. Dipasquale ha elogiato il lavoro del segretario provinciale e quello di Ciccio Barone, responsabile organizzativo, essenziale e fattivo in questa fase di ulteriore rilancio del movimento.

Parole di elogio anche per l’attività di tutti i consiglieri comunali, apprezzamento, in particolare, per l’azione di Angelo Laporta nel capoluogo, che ha portato ad elevata dignità il movimento nella realtà cittadina, anche per merito della collaborazione di Raimonda Salamone, di Michele Tasca e di Venerando Suizzo.

Citazioni di Dipasquale anche per la consigliera Biondo di Vittoria, per il consigliere Formaggio di Acate, per i tanti, come Giovanni Sarri, vicini a Territorio.