Ragusa, Territorio lancia la campagna di tesseramento a livello provinciale

Attualità

Domenica l'appuntamento è fissato al Bam per fare il punto anche sulla situazione politica locale

Sempre molto attivo, anche in ambito provinciale, il movimento politico culturale Territorio sta già lavorando per i prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno l’area iblea.

Territorio, da sempre protagonista sullo scenario politico non solo locale, è guardato con massima considerazione, se non altro perché nelle sue file ci sono sempre stati pezzi pregiati della politica ragusana che ne hanno determinato peso e autorevolezza. Domenica prossima, 16 febbraio, al Bam di Ragusa, ex City, l’appuntamento, a livello provinciale, per il tesseramento 2025.

L’occasione sarà sfruttata per fare il punto sulla situazione politica della provincia iblea, sul futuro di Territorio e sulle sue strategie in vista che dovranno sfruttare la presenza capillare nei vari Comuni e l’appeal che il movimento ha sempre avuto: Territorio è presente non solo a Ragusa, anche a Vittoria, a Chiaramonte Gulfi, a Santa Croce Camerina, ad Acate e a breve si ufficializzeranno le strutture a Giarratana e a Modica.

Territorio vuole continuare ad essere protagonista della politica ragusana, e per restare tale c’è già, avanzato, il progetto della presentazione di una lista per le prossime provinciali.