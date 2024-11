Ragusa, torna la “Notte bianca della politica”

Società

Primo piano sulle democrazie contemporanee e sull'influenza dell'intelligenza artificiale

Quanto le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e l’uso sempre più diffuso dei canali social come mezzi di informazione influenzano la democrazia? Sono alcuni dei quesiti che saranno affrontati dagli ospiti illustri della quinta edizione della “Notte bianca della politica”, che torna a Ragusa da giovedì 21 a domenica 24 novembre. Docenti di diverse Università italiane, giornalisti, ricercatori, esperti in vari settori, apriranno un dibattito sui temi più cruciali per il presente e il futuro della democrazia, esplorandone l’evoluzione, a partire dalle recenti elezioni americane. La manifestazione, ideata da Giorgio Massari e Francesco Raniolo, si svolgerà presso la Camera di Commercio in Piazza Libertà. La tre giorni, ma c’è anche una giornata d’anteprima, accenderà in questa edizione un faro sulle grandi sfide attuali e sulle possibili soluzioni, offrendo punti di riflessione su come la crisi globale, dall’emergenza climatica alla rivoluzione digitale, possa diventare opportunità per un’innovazione democratica.