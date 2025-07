Ragusa, torna la rassegna Sagrato d’autore con “Alla scoperta di Morricone”

Spettacoli

L'appuntamento con l'Ensemble simphony orchestra è in programma per venerdì sera all'ombra della cattedrale di San Giovanni Battista

Torna la rassegna Sagrato d’autore. E torna con una esclusiva per il capoluogo ibleo. Venerdì 1° agosto, alle 21, sul sagrato della cattedrale di San Giovanni Battista, il secondo appuntamento con la rassegna promossa dal Comune di Ragusa e attuata dalla Marcello Cannizzo Agency in occasione del trentesimo anniversario della propria attività.

L’Ensemble simphony orchestra (nella foto), con direttore Giacomo Loprieno, proporrà il nuovo spettacolo dal titolo “Alla scoperta di Morricone”. Un tributo unico alle musiche del grande compositore italiano che si arricchisce di nuove pagine in gran parte meno conosciute ma di grande bellezza nello sconfinato repertorio del grande genio della musica. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Il viaggio incredibile iniziato tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni con la potenza evocativa di Mission, La Leggenda del pianista sull’oceano, C’era una volta il west, Nuovo cinema Paradiso, e che ha caratterizzato l’attività dell’Ensemble symphony orchestra nelle scorse stagioni prosegue affrontando altre opere come Gli intoccabili, La Califfa, Canone Inverso e con uno spazio importante a brani di grande fascino meno conosciuti al grande pubblico come La classe operaia va in paradiso, in una nuova versione sinfonica. 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble symphony orchestra, fiore all’occhiello a livello nazionale, di porgere omaggio al maestro. Un appuntamento da non perdere con posti a sedere numerati e biglietti in vendita su Ticket one.

