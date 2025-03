Ragusa, torna l’Anffas day: riflettori puntati sull’inclusione lavorativa

Società

Domani al centro commerciale culturale di via Matteotti una giornata sul tema: "Accessibilità è....futuro"

E’ tutto pronto per la 18esima edizione dell’Anffas Day. Domani, a Ragusa, al centro commerciale culturale “Mimì Arezzo” di via Giacomo Matteotti, l’appuntamento promosso dall’Anffas onlus Ragusa che si terrà dalle 10 alle 14. La manifestazione di quest’anno ha per tema “Accessibilità è…futuro” e dedica l’attenzione al tema dell’inclusione lavorativa. L’obiettivo è sensibilizzare la collettività alle esperienze professionali e ai percorsi di inserimento lavorativo. “Sarà puntata l’attenzione – dicono dall’Anffas onlus Ragusa – sull’accessibilità nella nostra società in diversi ambiti: scolastico, lavorativo appunto, sociale; una promozione che l’intero organismo associativo nazionale realizza già da tempo attraverso le varie opere e mediante il linguaggio Easy to read. Un’accessibilità come precondizione necessaria alla vita indipendente e alla piena partecipazione alla società. All’interno della nostra struttura e già nel nostro organismo associativo si sperimentano e attuano programmi che sviluppano questo concetto, per cui l’Anffas Day diventa strumento informativo-formativo nei confronti della collettività”.