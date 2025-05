Ragusa, torna moto storiche nel barocco ibleo

Società

La 19esima edizione è in programma dal 23 al 25 maggio lungo le strade della provincia

Un’altra edizione tutta da vivere, la 19esima, per le “vecchie signore” su due ruote (a volte anche su tre, se si considerano i sidecar) i cui motori torneranno straordinariamente a rombare. Facendo diventare la passione irresistibile. Facendo crescere la voglia di fare un tuffo negli anni ruggenti. Rigorosamente su motocicli d’antan. Il Veteran Car Club Ibleo torna a proporre “Moto storiche nel barocco ibleo”, un appuntamento che è ormai diventato una vera e propria tradizione. A muovere questi destrieri dei decenni andati, ci saranno, come sempre, veri e propri cavalieri moderni che così scorrazzeranno dagli ambiti di un passato troppo suggestivo per poterlo dimenticare facilmente verso un futuro che si annuncia ricco di stimoli e spunti.