Ragusa, torna Platani in festa con la quinta edizione

Lo speciale appuntamento si terrà sabato 14 giugno. Ecco quali sono le novità

Come accendere la città con degustazioni, musica, arte e tanto divertimento? Semplice. Basta partecipare alla strabiliante nuova edizione di Platani in festa che è in programma sabato 14 giugno e che, ancora una volta, è organizzata dalla comunità della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù con il patrocinio del Comune di Ragusa. Si annuncia, come quelle precedenti, una serata speciale, in cui l’arte prende forma tra musica, danza ed espressioni pittoriche dal vivo. A rendere, poi, l’esperienza ancora più indimenticabile, i sapori della tradizione, con i cavati al sugo di maiale e i classici cannoli siciliani.