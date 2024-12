Ragusa, torna “Sulla via della cometa”

Società

La terza edizione è in programma il 6 gennaio. A promuoverla la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù

Passato il Natale, con la nascita del Bambin Gesù, si aspetta adesso l’Epifania, con l’arrivo dei Magi. Un evento significativo legato al periodo delle celebrazioni natalizie che, alla parrocchia del Sacro Cuore di Ragusa, continuano a festeggiare in maniera completamente nuova rispetto al passato. “Sulla via della cometa” è il titolo dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ragusa, che torna anche quest’anno, per la terza edizione. E’ in programma per l’appunto lunedì 6 gennaio. Ci sarà un corteo con i tre magi a cavallo che, a partire dalle 10, prenderà il via da piazza Libertà e che, attraverso la via Carducci e la via Archimede, condurrà sino al sagrato della chiesa dove, sulla scalinata, ci sarà un momento specifico con la presenza dei tamburi imperiali.