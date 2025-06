Ragusa, tornano “I segreti del faraone”

Spettacoli

Il dopo cena show ideato e scritto da Maurizio Nicastro è in programma ance giovedì 19 e 26 giugno

Tornano “I segreti del faraone”, il nuovo spettacolo proposto al teatro Badia di corso Italia 103 a Ragusa con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. E’ il “dopo cena show” che, ideato e scritto dallo stesso Maurizio Nicastro, con la produzione dell’associazione PalcoUno e dell’associazione Mania Creativa, consentirà di trascorrere un momento speciale all’insegna della spensieratezza. I protagonisti sono faraoni e visir che accompagneranno il pubblico in un viaggio nel passato tra cabaret, danze del ventre e assaggi di dolci, frutta secca e caffè egiziano che scardineranno le conoscenze sull’antico mondo degli Egizi. Dopo l’esordio di giovedì scorso, si continua, sempre il giovedì, il 19 e il 26 giugno.