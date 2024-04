Ragusa, Toti e Totino in scena al Perracchio con “I due falsari”

Spettacoli

L'appuntamento è per domenica alle 18 nell'ambito de "La stagione del sorriso"

La Stagione del sorriso, la rassegna di rappresentazioni comiche d’autore proposta da Teatro in primo piano, chiude con il botto. Domenica, infatti, alle 18, al Perracchio di via Fieramosca, andranno in scena Totino La Mantia e Toti Mancuso, il famoso duo comico di attori palermitani meglio conosciuto come Toti e Totino, che si cimenteranno nella commedia “I due falsari”, liberamente tratta dal divertentissimo film girato nel 1956 e intitolato “La banda degli onesti” in cui il protagonista principale è Totò, insieme a Peppino De Filippo e Giacomo Furia per la regia di Camillo Mastrocinque, film che per il successo che il pubblico gli decretò divenne un classico delle pellicole di Totò. Quasi settant’anni dopo Toti Mancuso e Totino La Mantia lo ripropongono nella commedia diretta da Giampaolo Romania, che vedrà in ordine di apparizione Giuseppe Balsamo, Gianluca Barbagallo, Alfio Belfiore, Maria Chiara Pappalardo, Loredana Scalia e Viviana Toscano. L’opera teatrale, come detto, si ispira liberamente al celebre film “La banda degli onesti”. La storia segue le vicende di una piccola banda di “onesti” cittadini che cercano di redimere la propria condizione sociale nel comico tentativo di superare gli ostacoli di una vita fatta di rettitudine morale e principi sani. Infatti, il portiere dello stabile, venuto in possesso da un condomino morente del cliché e carta filigranata per stampare banconote da diecimila lire, inizia nell’intento insieme agli altri complici. Se non che il figlio finanziere del portiere appena trasferito a Roma viene assegnato a un caso di spaccio di banconote false. A quel punto il tutto si complica ulteriormente.