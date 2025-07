Ragusa, Toyota TD Car e “Be the Change”: quattro tappe per scoprire e tutelare il nostro territorio

Attualità

Natura, comunità e modi virtuosi di fare impresa in primo piano

Conoscere il territorio per proteggerlo, fare della sostenibilità un principio guida delle proprie azioni, piccole o grandi che siano. Sono questi gli obiettivi di “Be the Change – Sicilia pulita: restituiamo bellezza e riscopriamo la natura”, l’iniziativa promossa da Toyota TD Car, tra le cinque concessionarie italiane vincitrici del Toyota Green Month Campaign 2024.

Da febbraio a giugno, il team Toyota TD Car, affiancato dall’associazione RagusAttiva e occasionalmente dal circolo Legambiente Anatroccolo, ha promosso quattro diverse attività legate alla tutela e alla conoscenza del proprio territorio.

La prima si è svolta a Ragusa, nella sede storica di Toyota TD Car: una giornata educativa pensata per i più piccoli, sul riuso creativo e la raccolta differenziata.

Per la seconda tappa, il team si è spostato alla Riserva del Fiume Irminio, un’area naturale protetta tra Ragusa e Scicli, dove ha raccolto oltre 400 kg di rifiuti: un grande lavoro di squadra insieme ai volontari di RagusAttiva.

Il terzo appuntamento si è tenuto all’Oasi Faunistica di Vendicari, la riserva naturale tra Noto e Marzamemi: una visita guidata con Legambiente, sulla fragilità degli ecosistemi e le regole per una fruizione rispettosa delle aree protette.

Il progetto si è concluso a Tenuta Valle delle Ferle, azienda vitivinicola biologica alle porte di Caltagirone, dove la sostenibilità è uno strumento attraverso cui portare avanti il lavoro di ogni giorno, nel rispetto dell’ambiente, delle persone e delle tradizioni.

«Con Be the Change abbiamo voluto dare forma al nostro impegno per l’ambiente, creando occasioni di incontro, scoperta e azione. Un progetto in quattro tappe, fatto di consapevolezza e gesti concreti, che ci ha coinvolti tutti e che ha portato valore anche oltre i confini delle nostre concessionarie», spiega Alessandra Distefano, Marketing Manager TD Car.