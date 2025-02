Ragusa, tra codici errati e rimpalli burocratici l’odissea infinita di una paziente

Attualità

La nuova denuncia del comitato civico Articolo 32: "Una ignobile vergogna"

A una donna di Ragusa il 20 dicembre, a conclusione della visita neurologica, lo specialista (per ridurre i tempi di attesa e senza il passaggio intermedio dal medico di famiglia) prescrive uno specifico esame.Immediatamente dopo la paziente si reca in farmacia per prenotare una “scintigrafia globale corporea” identificata dal sistema sanitario nazionale con il codice 92185. Ancora una volta la farmacia non può prenotare e l’interessata si reca subito al Cup di Ragusa. E’ il senso della denuncia che arriva dal comitato civico Art. 32 con il presidente Rosario Gugliotta che spiega le tappe di questa vicenda definita “una ignobile vergogna”.