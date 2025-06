Ragusa: tra gusto, musica, arte e divertimento torna “Platani in festa”

Società

Tutto pronto per l'evento di sabato promosso dalla comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù

Platani in festa sarà anche il trionfo del gusto. La festa di quartiere che torna sabato 14 giugno punta molto sulle tradizioni casalinghe, sui sapori di una volta, per rendere l’esperienza ancora più indimenticabile. I visitatori, come sempre numerosi quelli che si attendono per la quinta edizione, avranno l’opportunità di degustare i cavati al sugo di maiale e i classici cannoli siciliani. Ma non solo. Il palato sarà deliziato anche dai panini con salsiccia alla griglia accompagnati dalle fresche birre artigianali di Yblon, birrificio siculo. Si preannuncia, insomma, una esperienza pronta a coinvolgere tutti i sensi. Una occasione da non perdere. Così come da non perdere sono le varie esibizioni che animeranno questo appuntamento di sicuro impatto.

A cominciare dalla musica della band Scaccia Diavoli che cercherà di attirare tuti gli appassionati. Un nome di assoluto richiamo, poi, con musica forte, che si propone come bandiera di cultura dei popoli, di riscatto sociale, con al proprio interno esperienze vissute, è quello della band Onorata società che sabato si esibirà in viale dei Platani per un concerto destinato a rimanere nella storia della festa. C’è poi il concorso fotografico abbinato a tutto ciò che richiama un segno, un simbolo o un’espressione di Platani in festa. E’ completamente gratuito e il regolamento si può leggere sulle pagine social della manifestazione. La cerimonia di premiazione il 27 giugno. Il vincitore riceverà in premio un buono carburante. Ci sarà anche l’esposizione “Segni di speranza” rivolta ad artisti che intendono mettersi in mostra per questa occasione. Le opere dovranno rappresentare simboli, tracce, narrazioni o suggestioni legate al tema della speranza. Ci saranno, ancora, i mercatini dell’artigianato, con oggetti tutti rigorosamente handmade.